 

Медики: Подхватившие коронавирус повторно не могут заразить окружающих

23.04.2020, 14:30, Новости дня

Южнокорейские медики полагают, что пациенты, у которых повторно обнаруживают коронавирус уже после выздоровления, не заразны, сообщил замглавы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Китая Квон Чжун Ук.

«Сейчас проводится двухэтапная проверка для 39 образцов, для шести она уже завершена, еще 33 образца проходят повторную проверку для стабильности результатов. В дальнейшем планируется проверить всех повторных зараженных. Касательно полученных нами 39 образцов мы полагаем, что во всех из них вирус не живой и не заразен, более того, по результатам дополнительной проверки контактировавших с такими пациентами на случай повторного и дальнейшего заражения установлено, что те более не заразны», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

В Южной Корее уже зарегистрировано не менее 222 случаев повторного обнаружения вируса у выписанных пациентов.

Промежуточные результаты показали, что такие пациенты не распространяют заразу далее, а вирус находится в их организме, не размножаясь.

Квон Чжун Ук также сообщил, что ведется исследование проб крови выздоравливающих пациентов, в которых уже содержатся антитела к коронавирусу. Врачи проверяют, как долго сохраняется жизнеспособность антител, чтобы узнать длительность «лечебного» эффекта сыворотки крови, если ее перелить больным коронавирусом.

Так, после изучения 25 образцов крови людей с уже выработанными антителами к коронавирусу у 12 из них анализы показали наличие вируса в организме, но он тоже уже находился в неактивном состоянии и не размножался.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Накануне число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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