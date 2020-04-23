Meizu представит «олимпийский» смартфон в мае

23.04.2020, 14:30, Разное

Проведение Олимпийских игр перенесли на 2021 год, но китайский бренд Meizu не намерен отменять специальную версию смартфона, который приурочен к этому знаковому событию. В Сети появился рекламный снимок гаджета.

Название специального смартфона, который азиатская компания разработала в честь Олимпиады — Meizu 17 Olympics. Устройство в белом цвете с характерными логотипом и орнаментом, как считают специалисты, отличается только этими факторами, а в остальном станет соответствовать стандартным модификациям привычного гаджета компании из Китая.

Официальная презентация смартфона состоится 8 мая. Согласно слухам, новый мобильный аппарат получил от разработчиков OLED-дисплей с частотой 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865, камеру на 64 Мп, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и оперативную зарядку 30 Вт. О стоимости «олимпийского» девайса данных еще нет.