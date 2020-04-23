Новый герой: как 99-летний британец Том Мур собрал для больниц 30 миллионов фунтов стерлингов, просто гуляя по саду

23.04.2020, 14:29, Разное

Новая реальность рождает новых героев – и таковыми сегодня могут считаться не только врачи и медсестры, а также богатые альтруисты, но и обычные люди, которые благодаря собственной находчивости могут собрать огромные суммы денег на благотворительность. Хотя капитана Тома Мура не назовешь совсем уж обычным: ветеран Второй мировой войны, он поступил на службу в 1940 году, побывал в Индии и Мьянме, а также на окопах во Франции и родной Британии. Те боевые действия давно отгремели, а капитан вышел на пенсию, но сегодня Том Мур решил бороться с новым “врагом” – последствиями разрушительного COVID-19, который наносит урон экономике и системе здравоохранения его родной страны. Сама “борьба” при этом заключается в простом и повторяющемся действии – прогулке по саду возле дома Тома Мура, расположенного в графстве Бедфордшир.

Началось все с операции по замене тазобедренного сустава, которую сделали капитану незадолго до введения в Великобритании карантина. Одним из условий восстановления после лечения стали ежедневные прогулки. В начале апреля дочь ветерана Ханна Ингрэм-Мур – Том проживает в Бедфордшире вместе с ней, зятем и двумя внуками – предложила ему совместить предписания врача с другим полезным делом и помочь борющимся с вирусом работникам NHS. Довольный собственным опытом общения с врачами ветеран согласился – и 9 апреля от его имени была запущена кампания в пользу системы Национального здравоохранения Великобритании. Условия – британцы жертвуют средства в пользу врачей, а капитан Том Мур в обмен на это обязуется пройти на ходунках 100 кругов вокруг своего сада до своего 100-летия, то есть до 30 апреля.

Капитан Том Мур со своей семьей: дочкой Ханной, зятем и двумя внуками

Заданную дистанцию – а она составляла порядка 3 километров – капитан уже преодолел. Но что еще более важно – он превысил все возможные прогнозы по сбору средств. Поначалу Том и Ханна думали, что соберут всего 1000 фунтов, затем повысили верхнюю планку до 10 тысяч, но после им пришлось вновь и вновь обновлять эти цифры, поскольку средства все продолжали приходить. Уже 14 апреля на прогулки Тома Мура пожертвовали миллион фунтов стерлингов, о его имени узнали все СМИ и министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. А платформа JustGiving, на которой и базируется кампания отважного ветерана, заявила, что это самый успешный проект за всю ее историю – и также пожертвовала на благое дело 100 тысяч фунтов.

В настоящий момент капитан Мур и его семья собрали свыше 28 миллионов фунтов, а в день его прохождения 3-километровой дистанции 16 апреля возле дома Муров дежурил почетный караул из служащих его родного Йоркширского полка. В одном из онлайн-интервью Кейт Миддлтон и принца Уильяма также не обошлось без упоминания капитана:

Он делает прекрасное дело. И мне особенно нравится, что он – 99-летний ветеран, то есть он всегда был на передовой. Там же он остается и сейчас, и своим упорством вдохновляет нас всех.

Капитан Том Мур и почетный караул, 16 апреля 2020 года

Сам капитан остался просто в восторге от такой похвалы от принца. Между тем Том Мур продолжает ежедневные прогулки и в скором времени будет отмечать свое 100-летие. Его дочь Ханна собиралась пригласить на праздничную вечеринку 100 человек, но из-за карантина эти планы пришлось отменить. Впрочем, родная страна уже подготовила для капитана подарок: премию Pride of Britain (“Гордость Британии”), о получении которой Тому сообщили в этот четверг во время его интервью на шоу Good Morning Britain. Еще один презент (а вернее – множество презентов), который Том получает уже который день – сотни открыток, которые стали присылать ему со всей страны. Своеобразный флешмоб “сделай открытку для Тома” запустила 8-летняя девочка из Уэльса Риган Дэйвис: согласно правилам, дети фотографируются с самодельными карточками для Мура и запускают эти кадры и ролики в сеть. Или же – присылают настоящие открытки на адрес Тома. Сам виновник всех этих событий в одном из недавних интервью признался:

На данный момент я получил уже 70 тысяч открыток. На самом деле, я пока даже не думал, как именно буду отмечать свой день рождения. Но уверен – это будет замечательный день.

Капитан Том Мур