Кроссовер Opel Mokka станет полностью электрическим

23.04.2020, 14:25, Новости дня

Компания Opel выпустит электрическую версию популярного кроссовера Mokka.

Автомобиль построят на проверенной архитектуре PSA Group. В названии паркетника избавятся от приставки Х, которая применяется в отношении всех кроссоверов немецкой компании. Известно, что силовая установка электрокара перенята у модели DS3 Crossback E-Tense, которая оснащается электрическим мотором на 136 л.с. мощности с запасом хода около 300 километров.

Вместе с тем вышеуказанный автомобиль также параллельно продается с бензиновыми двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Официальный дебют новинки состоится уже к концу нынешнего года. Старт продаж электрического кроссовера Mokka состоится в начале следующего года, но цена модели пока неизвестна.