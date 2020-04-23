Появились фото салона китайского конкурента Aurus Komendant

23.04.2020, 14:25, Новости дня

Пользователям стали доступны изображения салона нового премиального кроссовера Hongqi E115, который выступает конкурентом отечественной модели Aurus Komendant.

В свою очередь, оснащение салона и материалы отделки переняты у актуальной модели H9, доступной в продаже. Приборная панель и мультимедийный центр объединены в один крупный дисплей, на котором отображаются основные показатели автомобиля. Вместе с тем флагманский кроссовер получит уникальную центральную консоль, а также улучшенный тачпад для управления климатической системой.

Также стоит отметить, что технические характеристики данного автомобиля пока удерживаются в тайне от широкой публики. Предполагается применение электрического агрегата, который сможет проработать без подзарядки порядка 600 километров.