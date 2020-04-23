Раскрыты характеристики и цены Oppo Find X2 Lite

23.04.2020, 14:25, Новости дня

В Сети опубликовали технические характеристики нового смартфона Oppo Find X2 Lite, а также его стоимость.

В частности, уже из названия аппарата следует, что он выступает облегченной версией флагмана Oppo Find X2. Презентация состоялась 20 апреля. Новый смартфон оснащается мощным процессором Snapdragon 765 с 8 гигабайтами ОЗУ, а также 128 гигабайтами флэш-памяти. О размерах смартфона свидетельствует габаритный экран на 6,4 дюйма.

Кроме того, в каплевидном вырезе дисплея разместился одинарный модуль фронтальной камеры на 32 мегапикселя. Емкость батареи смартфона составила 4020 мАч, а также здесь предусмотрели быструю зарядку на 30 Вт. Основная камера имеет квадратный блок с главным датчиком 48 мегапикселей. Цена смартфона на рынке составит около 500 евро.