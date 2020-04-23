Макфарланд – Трамп разрешил ВМС стрелять по иранским кораблям — и это блестящий ход

23.04.2020, 14:18, Новости дня

Приказывая американскому флоту открывать огонь по иранским судам, «преследующим» корабли США, Дональд Трамп не только возлагает ответственность за любую конфронтацию на Тегеран, но и подаёт сигнал Пекину, заявляет бывшая сотрудница Белого дома Кэтлин Макфарланд в эфире Fox Business. Макфарланд также отмечает, что международные организации, вроде ООН и ВОЗ, слишком подвержены влиянию Китая, поэтому «не так уж ценны для мировых демократий».

Начнём с Ирана, Кейти, он запустил военный спутник. Госсекретарь Помпео заявляет, что Иран должен понести ответственность. А президент отдаёт приказ флоту США, береговой охране — открывать огонь по любым судам, преследующим наши корабли в регионе. Что вы об этом скажете?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Я считаю, это просто блестящий ход президента Трампа! Этим он одновременно добивается трёх вещей. Во-первых, иранцы должны переполошиться. Потому что он намекает, что у нас есть разведданные о некоей надвигающейся атаке. И они должны переполошиться, искать среди своих, где их слабое звено, через кого происходит утечка информации.

Во-вторых, подавая это предупреждение Ирану, он возложил ответственность на него. Он честно предупредил, он сказал: «Если нападёте, я отвечу. Если я буду вынужден что-то сделать, виноваты будете вы».

Но я также думаю — я знаю образ мыслей президента Трампа, он всегда думает о реакциях второго и третьего уровня, — это ещё и предупреждение Китаю. Мол, не думайте, что мы отвлечёмся на коронавирус, мы знаем, что вы замышляете, и мы даже ввели два корабля в Южно-Китайское море, так что не думайте, что сейчас вы нас обставите.

И реакция Организации Объединённых Наций… Это же нарушение резолюции ООН! Насколько велика будет поддержка действий против Ирана, какова будет реакция ООН на нарушение этой резолюции Ираном?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Нулевая! Ведь иранцы… Знаете, ООН, по-моему, вполне проявила себя как бесполезная организация. Где они были, когда начиналась эта пандемия? Всемирная организация здравоохранения работает на ООН — где она была? Она шла на поводу у Китая, помогала замалчивать информацию о коронавирусе. В результате их действий, их несостоятельности, некомпетентности и лживости у нас теперь всемирная пандемия.

Будет ли когда-нибудь ООН всерьёз критиковать кого-то, кроме Израиля и Соединённых Штатов? Не в эти времена. К сожалению. И я думаю, что позиция Китая в ООН, его попытки, лавируя, добиться лидерства во всех этих международных организациях показывают, что они (организации. — ИноТВ) не так уж ценны для мировых демократий и, уж конечно, для США.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.