 

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых

23.04.2020, 14:16, Новости дня

Нацбанк Украины принял решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, сообщил глава регулятора Яков Смолий.

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%», – цитирует РИА «Новости» Смольного. 

Также он отметил, что Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в текущем году из-за коронавируса. 

«В результате глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается краткосрочным, но очень мощным», – сказал Смолий. 

Учетная ставка Нацбанка Украины была максимальной (30%) с марта по август 2015 года, минимальной (6,5%) – с августа 2013 года по апрель 2014 года.

Ранее Украину призвали восстановить отношения с Россией для выхода из кризиса. 



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