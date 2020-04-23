Трамп подписал указ, запрещающий иммиграцию в США

23.04.2020, 14:10, Новости дня

22 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев, сообщила пресс-служба Белого дома.

Указ будет действовать 60 дней, после чего администрация примет решение, нужно ли его продлевать.

“Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам стать первыми в очереди на работу, поскольку Америка вновь откроется. Это так важно! Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцев, уволенных из-за вируса, заменили иммигрантами, прибывшими из-за границы”, – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Указ не будет распространяться на супругов и несовершеннолетних детей американских граждан и медицинских работников, а также представителей других профессий, задействованных в борьбе с коронавирусом (по информации Vox, 25% врачей в США – иммигранты).

В 2019 финансовом году, по данным Государственного департамента, в США выдали 462 422 иммиграционные визы, в том числе 4573 – гражданам Украины. Визы позволяют иммигрантам получить Green Card. Она дает право жить и работать в США, а также подавать заявку на гражданство по истечении пяти лет.

Телеканал CNN со ссылкой на аналитический центр “Институт миграционной политики” сообщил, что указ Трампа заблокирует около 26 тыс. Green Card в месяц или 52 тыс. в течение 60-дневного периода.

В условиях пандемии администрация Трампа уже существенно ограничила иммиграцию в страну. В марте Госдепартамент приостановил обычную обработку виз в своих консульствах и посольствах за рубежом. США закрыли границу с Канадой и Мексикой и ввели существенные ограничения на въезд граждан европейских стран и Китая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,64 млн человек, более 184,2 тыс. из них скончались, а 719,3 тыс. выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. По последним официальным данным, от коронавируса в США погибли более 46 тыс. человек, общее количество инфицированных превысило 842 тыс., сообщил телеканал CNN.