 

Песков: Конкретики по встрече в нормандском формате нет

23.04.2020, 14:10, Новости дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков 23 апреля, отвечая на вопросы журналистов в режиме видеоконференции, заявил, что на данный момент нет конкретики по встрече в нормандском формате. Об этом сообщает “РИА Новости”.

“Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией Минских договоренностей в целом и Парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет”, – сказал Песков.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, – посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но затем стало известно, что в апреле она не состоится.

31 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый саммит “Нормандской четверки” может состояться только после реализации достигнутых в Париже в конце 2019 года договоренностей, в первую очередь о прекращении огня.

22 апреля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на следующей неделе состоится видеоконференция министров иностранных дел стран “Нормандской четверки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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