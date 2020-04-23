НБУ снизил снизил учетную ставку до 8%

23.04.2020, 14:10, Новости дня

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до до 8%. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

“Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”, – cообщил Смолий.

По его словам, экономика требует поддержки из-за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения.

“Национальный банк Украины не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем мы ожидаем сейчас”, – добавили в НБУ.

К снижению учетной ставки для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прибег, в частности, Федрезерв США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По данным Еврокомиссии, Италии и Франции, как наиболее пострадавшим от коронавируса странам Европы, может грозить рецессия. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия может замедлить мировую экономику на 0,1 процентного пункта при условии, что мир начнет оправляться от последствий вспышки болезни во втором квартале 2020 года.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка снижена до 11%, в марте – до 10%.