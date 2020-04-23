 

«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для удаленного обучения

23.04.2020, 14:09, Разное

Новая государственная интернет-площадка, предназначенная для удаленного обучения учащихся школ, будет интегрирована с популярной социальной сетью «ВКонтакте». В этом проекте применят мини-приложения, паблики и чаты портала.
Разработкой проекта занимаются сотрудники Минкомсвязи и Минобразования. По их словам, вскоре в социальной сети будет специальный сегмент «ВКонтакте-Образование» с так называемым «верифицированным контентом»: лекциями, учебниками и видеоуроками, одобренными профильным министерством. Условно это российская версия Zoom, созданная для учебных учреждений, но хорошо защищенная от хакерских атак. Применять такой сервис можно в ситуации, схожей с той, что сложилась в стране и на планете из-за коронавируса, а также в стандартном образовательном процессе. Для этого необходимо устанавливать камеры в аудиториях и улучшать качество интернета в школах.

Представители популярной сети отметили, что площадку для цифрового обучения интегрируют с социально сетью «ВКонтакте», ее сообществами, приложениями и чатами. В случае необходимости станут выделяться ресурсы, пригодные для подготовки пошаговых инструкций и адаптации технологических продуктов. Эксперты положительно оценивают такой шаг, заявляя, что использование соцсети для обучения является правильным фактором в работе и развитии «ВКонтакте».

Главный офис соцсети «ВКонтакте» находится в Санкт-Петербурге, ее разработчиком является программист Павел Дуров, который первоначально создал проект для общения отечественных студентов ВУЗов страны.



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