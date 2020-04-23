 

Новые версии iPhone лишатся Lightning уже в 2021 году

23.04.2020, 14:09, Разное

Согласно недавним слухам, распространенным китайскими инсайдерами, корпорация Apple вскоре откажется от разъемов Lightning в смартфонах iPhone. При этом переход «на более современный вид интеллектуального интерфейса» должен состояться уже в 2021 году.
Как известно, около 2 лет назад состоялся выпуск планшетов iPad Pro с портом USB-C: тогда казалось, что такое же решение будет принято и для девайсов iPhone. По данным зарубежных источников, в американской компании действительно раздумывают об отказе от Lightning к 2021 году, заменив его «новым типом интеллектуального интерфейса».

Пока не совсем понятно, о чем именно идёт речь. Возможно, это физический разъем USB-C или беспроводная зарядка. Специалисты, к слову, склоняются именно ко второй версии из-за частых слухов в Сети. Что касается iPhone 12, который выйдет в 2020 году, он получит вышеназванный разъем, подытожили эксперты.



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