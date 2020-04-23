 

В Кремле не поверили в сокрытие Китаем данных о коронавирусе

23.04.2020, 14:08, Новости дня

У Кремля отсутствуют подтвержденные аргументы относительно возможного сокрытия Китаем какой-либо информации о коронавирусе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле, что на первоначальном этапе Китай скрыл какие-то данные о коронавирусе и среагировал несвоевременно, сказал, что Москва не видела «никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», передает РИА «Новости».

Также журналисты задали Пескову вопрос, насколько в РФ считают китайские власти ответственными за то, как распространился коронавирус, и тот эффект, который в итоге нанесен мировой экономике.

«Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и для каждой страны в отдельности. Президент (России Владимир) Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и над постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в полном контакте с нашими китайскими партнерами», – ответил пресс-секретарь главы государства.

Ранее МИД назвал ущербной критику в адрес ВОЗ и КНР в связи с коронавирусом.



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