Спутники Starlink решили защитить «зонтиками от Солнца»

23.04.2020, 14:08, Новости дня

Спутники связи Starlink разработки американской компании SpaceX в ближайшие месяцы начнут защищать «зонтиками от Солнца», чтобы те не мешали проводить астрономические наблюдения, сообщил основатель компании Илон Маск.

«Мы предпринимаем ключевые шаги для уменьшения яркости спутников. (Они) должны быть намного менее заметными во время подъема высоты орбиты путём изменения положения панели солнечной батареи», – передает РИА «Новости» сообщение Маска.

«И все спутники получат «солнцезащитные зонтики», начиная с девятого запуска», – добавил он.

Накануне SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Напомним, в марте SpaceX не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.