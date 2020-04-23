 

Спутники Starlink решили защитить «зонтиками от Солнца»

23.04.2020, 14:08, Новости дня

Спутники связи Starlink разработки американской компании SpaceX в ближайшие месяцы начнут защищать «зонтиками от Солнца», чтобы те не мешали проводить астрономические наблюдения, сообщил основатель компании Илон Маск.

«Мы предпринимаем ключевые шаги для уменьшения яркости спутников. (Они) должны быть намного менее заметными во время подъема высоты орбиты путём изменения положения панели солнечной батареи», – передает РИА «Новости» сообщение Маска.

«И все спутники получат «солнцезащитные зонтики», начиная с девятого запуска», – добавил он.

Накануне SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Напомним, в марте SpaceX не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / На пикете против поправок в Конституцию в Петербурге задержали более 10 человек

03.04 / Лещенко в Коммунарке спел «Надежду»

26.03 / Российские ученые с помощью ИИ установили препараты для борьбы с коронавирусом

22.03 / Bugatti представила шесть редчайших моделей

24.02 / Горбунов: Если муж с женой что-то делят на работе или дома, то это плохая семья

20.02 / Над Лас-Вегасом пролетела стая голубей в кепочках и с прической Трампа

25.03 / Гурцкая оценила предложенные Путиным меры по поддержке семей с детьми

27.03 / Доктор Мясников разъяснил опасность вирусов для пожилых

27.03 / Чапкис: Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а министр здравоохранения Емец таких, как я, считает трупами

20.02 / Пострадал во время интервью: как журналист “России 1” оказался под колесами машины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска