Президент РФ проведет совещание с представителями банковской сферы для обсуждения реализации господдержки

23.04.2020, 14:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет видеосовещание для обсуждения реализации мер господдержки экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин сегодня пообщается с банками. Представители руководства правительства, профильных ведомств сегодня пообщаются с банками", — сообщил он. Будет обсуждаться господдержка экономики, "которая касается именно кредитно-финансовых учреждений"​​.

В совещании, как ожидается, примут участие руководители Банка России, ФНС, администрации президента, Минэкономразвития. В обсуждение, как ожидается, примет участие и министр финансов, руководители ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВТБ и других банков.

Объем беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат должен составить 305 млрд руб., сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. При этом правительство расширит действие программы беспроцентных кредитов на средние и крупные компании из пострадавших от коронавируса отраслей.

На эти цели дополнительно выделят 3,5 млрд руб. В итоге, по данным Минэкономразвития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 млрд руб., отметил Мишустин. Правительство выделит субсидии в размере 24 млрд руб. на кредиты компаниям для пополнения оборотных средств. Размер кредита сроком на один год составит до 1 млрд руб., при этом ставка не превысит 5% годовых, пояснил премьер-министр.

Такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, закупок товаров и услуг. Кредиты помогут обеспечить выплаты заработных плат сотрудникам, подчеркнул Мишустин.

Между тем объем поддержки многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 млн руб. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 г. родился третий и последующий ребенок. Правительство выделяет 9,5 млрд руб. на погашение ипотечных кредитов для таких семей. Максимальная сумма погашения составит 450 тыс. руб. По расчетам Минфина, эта мера поддержит почти 21 тыс. семей.

Банки выделили малым и средним предприятиям уже около четырех миллиардов рублей беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Прием заявок – продолжается. По данным Минэкономразвития, 15 банков, подписавших соглашение с ведомством уже одобрили более 1,8 тысяч заявок на участие в программе финансирования под 0%. А в министерство на данный момент поступило 36 заявок от банков-участников в общей сложности на 27 миллиардов.

Соглашение с министерством уже заключили в общей сложности 17 кредитных организаций: Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк “Открытие”, Банк “Акцепт”, Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, “Азиатско-Тихоокеанский Банк”, Совкомбанк.