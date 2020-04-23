Семь российских авиакомпаний смогут перевозить грузы в пассажирских салонах

23.04.2020, 14:06, Новости дня

Семь российских авиакомпаний получили право перевозки грузов в салоне воздушных судов, а не в багажных отделениях.

Как сообщает Росавиация, это право предоставлено "Аэрофлоту", "России", "Уральским авиалиниям", "Икар", Nordwind, Azur Air и Royal Flight. Это даст авиакомпаниям возможность использовать простаивающие самолеты на фоне рекордного снижения объема авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Международная организация гражданской авиации прогнозирует падение мирового пассажиропотока на 1,2 миллиарда человек. Мировым перевозчикам пришлось вывести из эксплуатации половину парка самолетов.