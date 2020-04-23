 

Трамп объявил о предстоящем открытии национальных парков

23.04.2020, 13:55, Новости дня

Администрация Трампа планирует вновь открыть национальные парки страны и другие общественные земли в соответствии с рекомендациями по коронавирусу.

Об этом сообщил президент Дональд Трамп, не вдаваясь в детали.

«Мы начнем открывать наши национальные парки и общественные земли, чтобы ими могли пользоваться американцы», – объявил Трамп на мероприятии по случаю Дня Земли в Белом доме.



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