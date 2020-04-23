Посол США осудил атаки на свободу прессу в России

23.04.2020, 13:55, Новости дня

Посол США в России осудил то, что он назвал бездействием российского правительства в защите журналистов, которые получают угрозы от российских чиновников или сталкиваются с уголовными обвинениями, которые, как считается, сфабрикованы сторонниками этих чиновников.

В ходе онлайн-брифинга в среду посол Джон Салливан резко осудил обвинения в экстремизме, выдвинутые против автора Радио Свободная Европа/Радио Свобода Светланы Прокопьевой, и угрозы лидера Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналиста Аслана Дукаева за статью, в которой он критиковал политику чеченских властей.

Он также осудил угрозы Кадырова в адрест журналиста «Новой газеты» Елены Милашиной – автора критических материалов о положении с правами человека в Чечне.

«И я, и наша команда в посольстве внимательно следим за этими делами. Свобода прессы является столпом любой демократии», – заявил Салливан, бывший заместитель госсекретаря, занявший свой пост в Москве в январе.

«К сожалению, сегодня в России свобода прессы находится под давлением», – добавил он.

Салливан указал на «тревожную тенденцию» в российской медийной среде, назвав обвинения, выдвинутые против Прокопьевой, «вопиющими» и заявив, что она «достойна уважения, которое заслужил работник прессы, работающий в трудных обстоятельствах».

«Мы поднимали эти вопросы в ходе контактов с российским правительством, но, к сожалению, российские федеральные власти не предпринимают никаких действий для их решения», – сказал Салливан.

«Поэтому нужно, чтобы мы продолжили эту работу, так и будет», – добавил он.