 

Посол США осудил атаки на свободу прессу в России

23.04.2020, 13:55, Новости дня

Посол США в России осудил то, что он назвал бездействием российского правительства в защите журналистов, которые получают угрозы от российских чиновников или сталкиваются с уголовными обвинениями, которые, как считается, сфабрикованы сторонниками этих чиновников.

В ходе онлайн-брифинга в среду посол Джон Салливан резко осудил обвинения в экстремизме, выдвинутые против автора Радио Свободная Европа/Радио Свобода Светланы Прокопьевой, и угрозы лидера Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналиста Аслана Дукаева за статью, в которой он критиковал политику чеченских властей.

Он также осудил угрозы Кадырова в адрест журналиста «Новой газеты» Елены Милашиной – автора критических материалов о положении с правами человека в Чечне.

«И я, и наша команда в посольстве внимательно следим за этими делами. Свобода прессы является столпом любой демократии», – заявил Салливан, бывший заместитель госсекретаря, занявший свой пост в Москве в январе.

«К сожалению, сегодня в России свобода прессы находится под давлением», – добавил он.

Салливан указал на «тревожную тенденцию» в российской медийной среде, назвав обвинения, выдвинутые против Прокопьевой, «вопиющими» и заявив, что она «достойна уважения, которое заслужил работник прессы, работающий в трудных обстоятельствах».

«Мы поднимали эти вопросы в ходе контактов с российским правительством, но, к сожалению, российские федеральные власти не предпринимают никаких действий для их решения», – сказал Салливан.

«Поэтому нужно, чтобы мы продолжили эту работу, так и будет», – добавил он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / До конца недели в Украину прилетит четыре самолета со спецсредствами для борьбы с COVID-19

10.04 / Минобороны Чехии «не смогло пойти навстречу» Шойгу

18.02 / В Минске ответили на заявление Киева про «угрозу войны» между Россией и Белоруссией

24.03 / Коронавирус проник на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

09.04 / Создан метод для получения биогаза

15.02 / Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

16.04 / В Италии от коронавируса за сутки умерло более 500 человек, выздоровело более 2 тыс.

11.02 / Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране

25.03 / Опрос: 47% украинцев не надевают маски в общественных местах, 23% – из-за их нехватки

10.02 / Кавани отказал “Барселоне” перед закрытием трансферного окна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска