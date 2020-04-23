Мнение: Очень своевременный коронавирус

23.04.2020, 13:53, Разное



Теории появления коронавируса, такого своевременнного – продолжают будоражить умы товарищей на самоизоляции. Одно, как мне кажется, безусловно: если бы его не было – его и правда стоило бы придумать, ведь это действительно, как прием фокусника. Пока мы смотрим на сводки с коронавирусных фронтов и тихо сидим дома – мир меняется раз и навсегда. Тут некоторые думают, забавные, что завтра снова откроют границы, они сядут в самолетик и ломанут на Гоа. Смешные. Но, впрочем, давайте чуть-чуть поглядим ближе на происходящее?

Можно сколько угодно рассуждать о том, что вирус появился в Китае искусственно – пока нет доказательств – это классические "хайли-лайкли". Другое дело, что вирус молниеносно спустил процесс – когда все разбежались по своим норам. И хотя по ссылке вы найдете много интересного, в том числе разговор про доклад фонда Рокфеллера, где указывается, что эпидемия где-нибудь в далекой Африке замедлит глобализацию – главное, как мне кажется, случилось наоборот – глобализация так всех достала, что как только прозвучал стартовый пистолет – все и разбежались!

Да, вирус появился удобно, сейчас с высоты МЕСЯЦА войны с ним западных цивилизаций – что-то судить сложно. Но то, что действительно, вирус запустил ОБНУЛЕНИЕ – правда западных экономик – это факт. И опять же, можно сколько угодно списыват на хитрый план попытку США "засудить" Китай – как-то не видно задора у Трампа для многоходовки. И, хотя я уже писал, что это могли сделать т.н. "глобалисты", поняв что их проекту кранты и надо бы что-то новое – пока выгод сильно не просматривается, хотя – безусловно, в кризис – кто-то находит, а кто-то теряет.

Потеряет, безусловно, население Запада – хоть США, хоть ЕС – с т.н. "средним классом" пора прощаться. Ипотечный кризис еще не начался, а по безработице и там, и там – уже рекорды. К тому же, полным ходом идет ползучая национализация. Да, да, все что запрещали России под визги о демократии, сейчас тихой сапой происходит на Западе.

1) Когда ФРС печатает бесплатные доллары и скупает на бирже все подряд – от мусорных до хороших акций – это как? Купят и дешевенький стартап, и надо будет, Форд или Дженерал Моторс и Дженерал Электрик. Какая разница что брать, когда напечатать можно еще и еще? И да, Россия так не может, потому что делят сейчас пирог ЗАПАДНЫХ СТРАН. Единственно, кто сдуру не успел вывести свои компании из местных царьков под юрисдикцию России – готовьтесь глотать пыль. Время Путин давал вернуть все сюда. Хотя, разумеется, акции заводов на нашей территории ТАМ могут покупать – а потом попробовать отсюда вывезти, ага.

2) В Германии отчетливо предлагают также национализировать серьезные промышленные объекты. Никаких "рыночек порешает" нет – это для лохо… для детей.

Ну, и дальше можно теоритизировать хоть до морковкиного заговения. Будет доллар или крипта или рубль. Будут Штаты воевать с Китаем или он сам прогнется. Знал ли Путин весь расклад заранее и что нам будет с этого, в конце-концов. Хотя, то что Путин знал что-то – это очевидно, это уже можно анализировать. Ведь, посмотрите, как быстро у нас сменилось правительство и очень вовремя? Путин так быстро никогда ничего не делает, но было как раз понятно, что в тот мелкий промежуток времени что-то ВВП разведка донесла. Отсюда же, кстати, мнгновенное закрытие границы с Китаем. Правда, не подрасчитали (что сомнительно, конечно), видать, что вирус нам привезут со святого Запада. Но то, что Путин все выжмет из этого мирового бардака – уже понятно.

Кстати, не обошлось, не смейтесь, и без Украины. Пока Трамп предъявляет Китаю за "моральные страдания" как теперь и Штат Миссури, кто тоже хочет денег, за то что облажался – в Сербии спросили Украину – а зачем ей столько мирных биологических баз США на территории? И хотя посольство США в Киеве уже заявило о мирных исследованиях биолабораторий на Украине, кто бы сомневался, вот уж действительно – пока Штаты вопят про плохой Китай – есть повод спросить – зачем что в Грузии, что в стране победившего Майдана столько дряни звездно-полосатой? Ведь, заметьте, по собственным законам США на своей территории эти "лаборатории добра" держать не могут.

Конечно, хочется больше знать про наше будущее. Что тут добавить, несмотря на то, что проблемы будут – в этот раз Россия подготовилась. Запасы денег, запасы золота, слив американских трежерис, работа над аграрным сектором, модернизированная армия. Глупо думать, что внешняя разведка не доносила про "хитрые планы" "партнеров". Даже т.н. "теневое правительство" могло готовить какую угодно поганку, но одно дело что-то придумывать, как тот же вирус, а другое – готовить к его приходу в том числе и свою страну – может кто-то помнит про закупки Пентагоном и аналогом российского МЧС в США сотен тысяч пластиковых пакетов для трупов? Ну, вот – пожалуйста. Только если это был "хитрый план" – то Штаты явно оказались к нему не готовы. Что еще и еще раз намекает об уровне планировщиков…

В общем, так или иначе, а этот вирус – стал очень своевременным для планеты. В том числе, чтобы не было большой войны. Потому что переделка мира началась и будет длиться не один и не два года. Главное потом, после самоизоляции, в дверь пройти, чтобы наружу выйти.

Счастья вам.