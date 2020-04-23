 

В Гидрометцентре объяснили сильные ветры в Европейской части России

23.04.2020, 13:53, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики наблюдают сильные ветры в Европейской части России, и объяснил причины таких погодных явлений.

Ветры фиксируют на территории Поволжья, в столичном регионе, на севере европейской части страны, в Татарстане, в Приволжье.

«Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает как сейчас, когда с запада на восток очень сильно меняется давление, очень сильно уменьшается давление. Такое быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня», – сказал Вильфанд, информирует РИА «Новости».

По словам специалиста, перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, из-за чего образуется сильный ветер.

Гидрометцентр прогнозирует, что в пятницу ветер стихнет везде, кроме Мурманской области, там ветреная погода продлится до субботы.

Накануне сильный ветер повалил 132 дерева в Москве, повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, пострадавших нет. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Эксперт прогнозирует рост случаев домашнего насилия из-за самоизоляции

11.02 / Минздрав Перми проверил информацию об отключавшем пациентов от ИВЛ враче

26.02 / РФС анонсировал использование VAR во всех матчах чемпионата России

25.03 / СК проверит сообщения о блокировке реанимобиля с ребенком в Ярославле

04.02 / Суд избрал меру пресечения для Бернацкой в виде залога в 7 млн грн

09.02 / Посольство РФ в Чехии уточнило данные по ДТП с автобусом с детьми

14.02 / Общественное телевидение – Офису президента: Вмешательство госорганов запрещено

20.04 / Эрдоган заявил об усилении агрессии Дамаска в провинции Идлиб

23.02 / Названа причина ухода Шепелева с Первого канала

09.03 / Суд по делу MH17. Следствие продолжает устанавливать других возможных виновных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска