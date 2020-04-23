Многодетные семьи получат помощь от правительства в погашении ипотеки в размере 9,5 млрд рублей

23.04.2020, 13:53, Разное

Правительство разрабатывает план по оказанию финансовой помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, Минфин для реализации планов в состоянии выделить более 9,5 млрд рублей.

Правом на получение новой субсидии смогут воспользоваться не все семьи. Материальную помощь выплатят лицам с третьим или последующим ребенком, родившимся после 1 января 2019 года. Государство может полностью или частично погасить их долговые обязательства. Максимальную сумму погашения ипотечного кредита могут зафиксировать на отметке 450 тыс. рублей.

По словам Михаила Мишустина, для выполнения обязательств Минфин направит 9,5 млрд рублей. Эта мера сможет оказать помощь 21 тыс. российских семей. Кроме того, учитывая расширенный материнский капитал, общая сумма, выделяемая на жилищную поддержку многодетным семьям, составит свыше 1 млн рублей.