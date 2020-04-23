 

В Молдавии ратифицировали договор о займе 200 млн евро у России

23.04.2020, 13:53, Новости дня

Парламент Молдавии ратифицировал договор о займе 200 млн евро у России, которые будут направлены на поддержку госбюджета.

Такое решение было принято в ходе голосования на пленарном заседании, передает ТАСС. 

«Законопроект был одобрен большинством голосов во втором (окончательном) чтении», – сообщила председатель парламента Зинаида Гречаный.

17 апреля президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что посол страны в Москве подписал с российским Минфином соглашение о кредите на сумму 200 млн евро.

Напомним, в конце марта Молдавия получила от РФ 10 тыс. тестов на коронавирус, которые позволяют получить результат в течение двух-четырех часов. Ранее сообщалось, что РФ решила помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом.



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