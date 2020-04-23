Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты
23.04.2020, 13:48, Новости дня
Цены на продукты в РФ стабильны и не вызывают беспокойства, говорится в сообщении Telegram-канала «Стопкоронавирус.рф».
«Ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойства. По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут», сообщается в Telegram-канале со ссылкой на Минпромторг.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в РФ не фиксируется существенных изменений цен на продукты.
Позже Минпромторг обнародовал новый список системообразующих предприятий.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет