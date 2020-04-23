Экономика: Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

23.04.2020, 13:48, Новости дня

«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверно, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив, и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина.

Пострадавший от пандемии бизнес начал брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Сначала правительство и Банк РФ запустили эту программу 8 апреля только для малого и микробизнеса, но теперь расширили ее на средний и крупный бизнес. «Чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», – подчеркнул Владимир Путин.

По данным Минэкономразвития на 22 апреля, уже выдано около 4 млрд рублей беспроцентных кредитов на поддержку занятости. Всего может быть выделено до 350 млрд рублей на выплату зарплат. Для более оперативной выдачи зарплатных кредитов решили обеспечить гарантии по ним от госкорпорации ВЭБ на 75% всей суммы. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

О том, как удается платить зарплату сотрудникам закрытого омского кинотеатра и пустующей гостиницы, почему самое страшное время для киноиндустрии наступит после снятия изоляции и как единственный постоялец гостиницы – итальянец – рад, что «застрял» в Омске, рассказал газете ВЗГЛЯД директор киноцентра «Вавилон» в Омске Борис Собко.

ВЗГЛЯД: Как ваш коллектив выживает в условиях карантина?

Борис Собко: Сейчас, когда город и кинотеатр закрыты на карантин, самое важное не просто сохранить коллектив, а сохранить средства на хлеб насущный. Потому что людям по-прежнему необходимо покупать еду, платить коммунальные платежи, кредиты, у всех есть дети и семьи. И я несу за это ответственность. Я не пошел по пути, когда заставляют сотрудников написать заявление на отпуск без содержания по собственному желанию. Конечно, собственник бизнеса изо всех сил будет пытаться не влезать в долги и не тратить денег, которые мы не заработали. Но моя задача как директора – сохранить коллектив, чтобы, когда отменят карантин, мы смогли расконсервировать кинотеатр в прямом смысле слова. Поэтому мы взяли зарплатный кредит.

ВЗГЛЯД: Сколько вам дали денег? Тяжело было получить кредит?

Б.С.: Зарплатный кредит по кинотеатру подписан в ВТБ на 6 млн рублей на шесть месяцев. Но выдаваться он будет траншами. Мы одними из первых в Омске подали заявку, когда еще не было четких инструкций. И сначала речь шла о выплате зарплаты в размере МРОТ всем сотрудникам сразу за шесть месяцев вперед. Это было очень опасно. Но буквально через сутки выяснилось, что можно все-таки выбирать кредит помесячно, и мы уже получили первый транш.

Банк сработал очень оперативно – ровно через 2 дня, как мы подали заявку, нам дали добро на кредит. С кем бы из коллег в индустрии, в том числе, из других регионов я не общался, все удивлялись тому, как мы быстро и без проблем получили зарплатный кредит. Питерские коллеги из киноиндустрии тоже обратились за зарплатным кредитом, но им навязывали какие-то страховки, требовали гарантий. У нас такого не было. В Омске довольно молодая команда ВТБ, мы всегда можем позвонить директору банка, чтобы обсудить все проблемы. Банк идет нам навстречу, но и мы не наглеем.

Борис Собко: Я не пошел по пути, когда заставляют сотрудников написать заявление на отпуск без содержания по собственному желанию (фото: omskzdes.ru)

Когда-то мы сотрудничали с другим банком, но там нам не снижали проценты по кредиту, и мы перешли в ВТБ. И каждый раз, когда есть возможно, банк снижает нам проценты. Например, еще до распоряжения правительства о кредитных каникулах для бизнеса, ВТБ пошел нам навстречу и отсрочил выплату по телу ранее взятого кредита. После распоряжения правительства банк предоставил нам отсрочку платежей не только по телу кредита, но и по процентам на шесть месяцев. А это 4 млн рублей ежемесячных платежей вместе с процентами. Но срок отсрочки, думаю, будет зависеть от длительности карантина.

ВЗГЛЯД: Удалось ли сохранить коллектив за счет выплаты МРОТ пока закрыт кинотеатр?

Б.С.: Я пытаюсь удержать коллектив. Но мы уже потеряли три человека. Люди нашли более высокооплачиваемую работу то ли в «Пятерочке», то ли в «Магните». Если человек с большим количеством кредитов условно получал у меня 30 тыс. рублей, а в этот момент я начинаю ему платить МРОТ в 12 130 рублей, то я не могу ему ничего сказать. Банки в связи с распоряжением правительства пошли нам навстречу, и мы как можем людей поддерживаем. Если бы не было этого кредита, то мне бы не из чего было дать людям денег, потому что кинотеатр закрыт и поступления денег не происходит вообще ниоткуда. При этом, мы начинаем накапливать долги как в банке, так и по зарплате. Ведь наступит время, когда я со всеми должен рассчитаться.

ВЗГЛЯД: А что будет, когда всеобщий карантин отменят?

Б.С.: Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверно, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди.

Наша киноиндустрия очень сильно зависит от зарубежных студий, а там ничего личного, только бизнес. В США в кино ходят не как у нас – зимой, а начиная с мая и в летние месяцы. Поэтому в мае всегда начинаются кинорелизы (даты премьер) крупных зарубежных блокбастеров, один лучше другого. На этот раз все отменили. Еще до того, как кинотеатры закрыли на карантин, начался обвал релизов, многие премьеры перенесли на осень. Премьеру «Форсаж-9» перенесли на целый год еще в середине марта. Самые большие сборы у фильма были в Китае, и его создатели поняли, что недополучат большую часть денег, если выпустят его в этом году.

На самом деле, люди еще с начала марта начали бояться, кое-кто уже заходил в масках. Самый последний мультфильм, который вышел у нас в кинотеатре, «Тролли», шел во время муссирования информации о карантине. И с этим фильмом мы уже недобрали из-за просадки посещаемости. Крупный дистрибьютор «Централ Партнершип» пригласил директоров кинотеатров на просмотр кинопремьер, как это часто бывает. Мы прилетели в Москву 16 марта, однако из-за ситуации с коронавирусом все отменили. Мы улетели в свои города, так и не посмотрев ни одного фильма.

ВЗГЛЯД: Летом вообще ничего не планируется показывать? Россияне останутся без премьер?

Б.С.: Пока осталось два кинорелиза, один на июль, другой – на август. Мы сейчас наблюдаем, не утащат ли премьеры в онлайн, или не перенесут выход на осень. В любом случае, работать нам будет не с чем. В китайских кинотеатрах уже образовалась дыра с релизами.

Терзает страх, что никто не придет в кинотеатры даже когда отменят карантин. Не так давно в Китае открыли кинотеатры, однако никто не пришел. Не так, чтобы один-два человека пришло на сеанс, а вот вообще никого не было.

В итоге кинотеатры проработали две недели и снова закрылись. Конечно, китайский менталитет немного отличается от российского. Китайцы четко соблюдали карантин, а у нас даже полицией никого не запугаешь. Однако после истории с «Зимней вишней» мы почувствовали спад посетителей, потому что люди боялись. А в связи с коронавирусом страхи более объемные и серьезные.

Эти проблемы сейчас волнуют абсолютно все кинотеатры в России, в том числе крупные киносети.

ВЗГЛЯД: Если не будет посетителей после карантина, то как же вы будете выживать?

Б.С.: Поэтому я говорю, что самое сложное не сейчас, а будет, когда мы начнем работать после карантина. Когда все поставщики кинуться к нам с требованием заплатить всем разом. Это те, кто поставляет нам продукты питания, кто продает билеты, налаживает связь, дает бензин, отопление и т.д. Они будут выгрызать свои деньги. Уже вчера был удивительный звонок. Один из поставщиков продуктов питания позвонил узнать, не можем ли мы сейчас с ними рассчитаться. Мы, конечно, сейчас не может этого сделать. Тогда поставщик попросил отдать им обратно продукты питания, видимо, им надо закрыть финансовую дыру хоть так. За столько лет работы, я впервые с таким столкнулся.

Через шесть месяцев, когда закончатся послабления и отсрочки, нам надо будет рассчитаться с долгами перед кинокомпаниями, перед коллективом, перед банками. Но мы не сможет все эти 9-10 млн разом отдать. Те, кто стоит у руля, Мишустин (глава правительства) и другие, должны это понимать. Нужно будет снова садиться за стол и додумывать новую схему расчетов. Если этого не будет сделано, то будет катастрофа.

ВЗГЛЯД: В группе компаний кроме кинотеатра есть также гостиничный бизнес. С какими проблемами в этом сегменте столкнулись?

Б.С.: Омск не является туристическим направлениям. Туризм здесь слабо развит. Однако в Омске много промышленных предприятий, крупнейшим из которых является нефтеперерабатывающий завод. И наша гостиница выживала за счет групповых заездов во 100-150 номеров одновременно. Это инженеры и рабочие, которые приезжают в рабочую командировку, на семинар, обучение на нефтезаводе или другом предприятии.

ВЗГЛЯД: Есть ли постояльцы в карантин? Насколько я знаю, у вас вынужден был остаться итальянец на время изоляции?

Б.С.: Да.

Итальянец, который у нас сейчас живет, в какой-то степени даже рад тому, что он сейчас не в Италии, а у нас в Омске. Он живет в роскошном номере на солнечной стороне с шикарным видом на Иртыш, как на море. Каждое утро руководительница гостиницы делает ему завтрак.

Она уже знает все нюансы итальянской кухни и его гастрономических предпочтений. Мы шутим, что как бы по окончанию карантина Людмила Валентиновна не стала Лючией.

За итальянца исправно платит Газпром, это их специалист. Отправить его домой невозможно – все зарубежные авиаперевозки закрыты.

Самое большое число посетителей за время карантина – шесть человек. Это командировочные из других городов. Но были периоды, когда итальянец жил в гостинице вообще один. Однако ради него одного, как и в более сытые времена, на ресепшене сидит специальный человек, приезжает прачечная для смены постельного белья. Также работает охранник, оператор видеонаблюдения, круглосуточный дежурный электрик, сантехник. Здание гостиницы большое, с тепловыми узлами и с вентиляционными камерами. Ничего нельзя бросать, даже если карантин, хотя понятно, что гостиница работает в минус.

Закрытый кинотеатр тоже продолжает работать в минус. Во-первых, оттягивает зарплату, во-вторых, продолжают работать морозильные камеры, где хранятся продукты питания, часть кинооборудования, вентиляционные камеры.

ВЗГЛЯД: Как гостиничный бизнес справится с выходом из карантина? Уже ведутся переговоры с компаниями о том, чтобы принять группы новых командировочных?

Б.С.: Думаю, что быстрее всех из этого законсервированного состояния выйдет именно гостиница. Потому что все те командировки, которые были отменены в марте-апреле, все равно должны будут состояться. Технологические процессы на предприятиях ведь не отменишь.

В Москве и Санкт-Петербурге, думаю, будет другая ситуация, потому что там посетители гостиниц в первую очередь туристы, в отличие от Омска.

ВЗГЛЯД: Как ситуация с оплатой персонала в отеле решилась без кредита?

Б.С.: Руководитель гостиницы собрала вокруг себя коллектив и задала конкретный вопрос: «Как мы будем жить дальше?». Как большая дружная семья они приняли решение, что не будут часть сотрудников отправлять в отпуск, чтобы те ничего не получили. Они поступили друг с другом более человечно. Каждый будет выходить на работу в какие-то определенные периоды, и все понемножку, но будут получать зарплату.

В этом заслуга руководителя гостиницы, которая смогла объединить и донести, что после тьмы наступает рассвет. Что после карантина все должны выйти на работу. А с персоналом с каждым годом все сложнее и у нас, у коллег в регионах.

Возможно, это в Москве и Санкт-Петербурге молодежь локтями выживает «стариков». Но из регионов молодежь уезжает, поэтому мы цепляемся за возрастных работников.

У нас и в кинотеатре, и в гостинице молодежи мало. И мне с людьми, которым за 40 гораздо проще работать, чем с молодыми: другое воспитание, другая ответственность. Поэтому удивляюсь, когда говорят, что после 40 лет трудно найти работу.

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