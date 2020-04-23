Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
23.04.2020, 13:33, Новости дня
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить уже на майские праздники, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Пик придется на майские праздники, если по Москве, если по России, то это вообще может быть к концу мая», – заявил РИА «Новости» Тимаков.
По его словам, в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
Тимаков считает, что финал эпидемии инфекционист ожидается только на конец лета.
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут.
Минздрав призвал продлить ограничительные меры в РФ на майские праздники.
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