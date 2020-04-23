 

«Исходим из ситуации де-юре»: Песков высказался о запрете блокировки Telegram

23.04.2020, 13:30, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу запрета блокировки мессенджера Telegram на территории России. В Кремле этот вопрос оценивают, исходя из «ситуации де-юре», ориентируясь на решение суда, однако «де-факто все происходит иначе».
Ранее депутаты Госдумы, представляющие партию «Справедливая Россия», составили законопроект, позволяющий использовать Telegram и другие мессенджеры при вводе режимов ЧС или повышенной готовности. Тем самым законопроект даст возможность общаться в приложении, которое заблокировано на территории РФ.

Эту ситуацию поверхностно прокомментировал Дмитрий Песков, заявив, что правительство должно ориентироваться на решение суда по отношению к Telegram. Но на практике всегда существуют две ситуации: де-факто и де-юре. Кремль обязан придерживаться именно второй позиции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.



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