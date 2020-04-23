 

Глава академии имени Кирова ушел в отставку после заражения курсантов

23.04.2020, 13:30, Новости дня

Руководитель Военно-медицинской академии имени Кирова покинул должность после заражения курсантов коронавирусом, сообщили в Минобороны.

С началом пандемии коронавируса в мире в академии приступили к профилактическим мерам, развернули инфекционный центр, но руководство учреждения допустило «просчеты», отметили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

Из-за просчетов в «организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий» не получилось избежать инфицирования части курсантов, пояснили в Минобороны. Сколько именно курсантов инфицировано, не сообщается.

«С учетом данного факта, по результатам инспекции комиссии Минобороны РФ начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности… [Он] написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию», – добавили в ведомстве.

Фисун являлся главой академии с февраля 2018 года. Он заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, у него более 20 лет опыта клинической работы. Фисун также является автором свыше 350 научных работ.

Ранее Минобороны сообщило, что у девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус, ведомство опровергло слухи о том, что учащихся якобы «не лечат».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Вертолет Минобороны Ми-35 случайно выстрелил по жилому дому в Чите

03.02 / Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом

15.02 / Иран не может расшифровать самописцы “Боинга”

13.03 / Глава «Опоры России»: Поправки в Конституцию конкретизируют социальные обязательства государства

19.02 / Россия сократила вложения в госдолг США

20.02 / Эвакуация украинцев из Китая. В Полтавской области между полицией и местными жителями произошли столкновения

21.04 / Тысячи потенциальных участников военного парада в Москве отправлены на карантин

08.02 / Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

27.02 / Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

10.04 / В США назвали главную отличительную черту российской армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска