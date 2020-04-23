 

Изобретатели Кузбасса предложили уничтожать коронавирус искусственным туманом

23.04.2020, 13:30, Разное

Изобретатели Кузбасса предложили инновационную систему уничтожения коронавируса искусственным туманом. Специальная установка распыляет обеззараживающие вещества в помещениях, минимизируя присутствие человека.
Разработчики на платформе НОЦ «Кузбасс» спроектировали прибор в двух вариантах: переносном и стационарном. Первый позволяет провести санитарную обработку помещений любой площади, второй устанавливается в офисе до 16 кв. метров. Рассчитанный объем антисептика распыляется с заданной периодичностью, позволяя использовать химикат эффективно.

Установка универсальна, её возможно использовать с любым средством. Процесс ускоряется по сравнению с аналогичной ручной обработкой в шесть раз и исключает прямой контакт персонала с инфекцией в ходе эксплуатации. Первая партия устройств планируется к выпуску в начале мая благодаря поддержке руководства области.

По сообщению регионального МОН, в первых числах апреля начала работу платформа для сбора предложений, способных поддержать развитие экономики страны и Кузбасса в условиях пандемии. Изобретатели могут присылать свои разработки в любом формате на сайт НОЦ «Кузбасс». Поступившие инновационные идеи рассматриваются круглосуточно.



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