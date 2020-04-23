Мэр Ивано-Франковска потребовал вывезти ромов из города, заявив, что они не соблюдали карантин

23.04.2020, 13:26, Новости дня

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинков стал фигурантом скандала, потребовав вывезти из города представителей ромов (цыган) – якобы за то, что они не соблюдали карантин в связи с коронавирусом.

Заявление было сделано на еженедельном оперативном совещании городских чиновников, ролик с речью мэра распространило издание “Суспильне.Карпаты”.

(Мы используем слово “ромы” для обозначения людей ромской народности. В России их называют “цыганами”, это слово является нейтральным. В Украине это слово несет негативный оттенок, поэтому в данном материале используется синоним).

“Цыгане, нет, точнее лица ромской национальности. Мы уже автобус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они все еще здесь?” –

поинтересовался мэр. По его словам, представители МВД, которым был поручен вывоз ромов из города, “не полностью справились с этой задачей”.

В ответ начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций заметил, что 12 человек “отказались ехать”. На это мэр спросил: “Что значит отказались, а почему их не упаковали?”

“До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус – дали. Почему не упаковали и не вывезли? – еще раз спросил Марцинков. – Надо вторую ходку сделать”.

В МВД Украины высказывания мэра осудили и назвали их “дискриминационными”. Посольство США в Украине также выразило обеспокоенность в связи с заявлениям Марцинкова и призвало украинских чиновников “выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека”.

Утром 22 апреля Марцинков заявил, что ромов вывезли из города якобы из-за того, что они нарушали карантин, и подчеркнул, что никакой дискриминации в своих высказываниях не видит.

“Речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца, не придерживались карантина”, – заявил мэр. По его словам, жители города “неоднократно обращались в полицию” и заявляли, что “некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без перчаток”, а также жили в сквере у вокзала.

“Постановление кабинета министров Украины четко запрещает не то что жить в скверах, а гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте”, – пояснил мэр. Также он заявил, что городская полиция якобы сама попросила его предоставить транспорт для вывоза ромов – чтобы доставить их домой, в те районы Закарпатской области, где они прописаны.

“На оперативном совещании, я, возможно, несколько эмоционально высказался, я прошу за это прощения”, – заявил также Марцинков.