Президент Таджикистана призвал перенести пост на другое время из-за коронавируса

23.04.2020, 13:26, Новости дня

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с наступлением священного месяца Рамадан и призвал их отложить пост на другое время из-за пандемии коронавируса, сообщает таджикская служба Радио Свобода. Как указал президент, в первую очередь это касается работников сельского хозяйства, поскольку Рамадан в этом году “совпал со временем весенне-полевых работ”.

Подчеркнув, что в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, Эмомали Рахмон призвал соотечественников “не сидеть сложа руки”, а “придавать большее значение правилам гигиены дома, содержанию в чистоте мест проживания, рабочих и общественных мест, прилагать усилия для охраны своего здоровья, членов своих семей и всего общества”.

Президент отметил, что всем странам мира, в том числе Таджикистану, “угрожает острый финансово-экономический кризис”.

“Если мы сегодня не будем работать, в предстоящий осенне-зимний период каждая семья столкнется с большими трудностями, будет дефицит и дороговизна с вытекающими отсюда пагубными последствиями. Мы не должны возлагать надежду на других”, – сказал Рахмон.

17 апреля Эмомали Рахмон провел внеочередное оперативное заседание правительства, посвященное распространению коронавируса. Среди мер, которые обсуждались на заседании, – поддержка уязвимых слоев населения, налоговые послабления и льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, регулирование цен на продовольственные товары.

Президент, в частности, поручил организовать в стране “двухлетнюю заготовку пищевых продуктов для каждой семьи”, на 40% увеличить посевы картофеля и на 60% – площади для повторного сева кукурузы, риса, бобовых и других культур.

В этом году священный месяц Рамадан начнется 24 апреля. С 18 апреля Совет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с возможным распространением коронавируса запретил проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды.

В частности, запрещается: совершение коллективного намаза, проведение намаза “таровех” (читается исключительно в месяц Рамадан), “ифтара” (прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца), а также “идгардака” (праздничные детские гуляния).