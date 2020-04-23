Врио губернатора Иркутской области поработал оператором горячей линии МФЦ

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23.04.2020, 13:21, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев попробовал себя в роли оператора горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона.

«Начинается садоводческий сезон. Главный вопрос: можно ли ездить на дачу. Пока ответить однозначно сложно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если ухудшения не будет, увеличим количество автобусов, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию», – информирует Кобзев на своей странице в Instagram. 

По его словам, в каждом автобусе обязательно будут средства дезинфекции, а после каждого рейса будет проводиться санация салона. 

Также Кобзев отметил, что планируется создать площадки для торговли саженцами, чтобы между людьми был минимум контактов.

«По-прежнему много вопросов про маски. Маски есть. Однако выяснилась странная вещь: некоторые коммерческие аптеки отказываются приобретать их у Иркутской областной аптечной базы. Будем разбираться с причинами. В муниципальных аптеках маски есть в любых количествах. Запасы постоянно пополняются», – подчеркнул он. 

Вместе с тем врио губернатора уточнил, что пока не рассматривается установка карантинных постов на въезде во все населенные пункты области.

«Звонят люди, попавшие в довольно странные ситуации. Так, одному из обратившихся не выдают на почте посылку с медицинскими масками. Масок было около 50 штук, все для личного пользования. Никаких дополнительных требований для такой посылки нет и быть не может. Для меня такое поведение почты – загадка, будем разбираться», – сказал он. 

Кобзев также отметил большое количество звонков о продлении режима самоизоляции. По его словам, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки, «пока до 26 апреля режим сохраняется».

По последним данным, в Иркутской области зафиксировано 75 случаев коронавируса, 21 человек выздоровел, умерли три пациента. 



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