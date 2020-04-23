 

Вопрос дня: Что брать с собой в случае госпитализации?

23.04.2020, 13:21, Новости дня

В РФ далеко не всех инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 госпитализируют. Большую часть пациентов оставляют лечиться на дому под присмотром врачей – они должны ежедневно созваниваться с человеком и при необходимости корректировать курс. Это связано с тем, что примерно у 8 из 10 пациентов болезнь ограничивается легкими или средними симптомами (температура, кашель, небольшая одышка, головная боль, например) – решение не везти этих людей в стационары снижает нагрузку на систему здравоохранения. 

Но в некоторых случаях, если состояние человека все же серьезно ухудшается или он находится в группе риска, то его госпитализируют. В Москве, к примеру, ведение пациентов с ОРВИ или прямым подозрением на коронавирус проводят по одной схеме, утвержденной 11 апреля приказом департамента здравоохранения столицы. 

В общих чертах ее можно описать так: при умеренном течении болезни и отсутствии явных признаков COVID-19 человеку рекомендуют принимать парацетамол, ингавирин, арбидол и тамифлю, если есть диагноз COVID-19, то к парацетамолу добавляют лопинавир или гидроксихлорохин, противомалярийный препарат, пользу от которого совсем недавно ученые поставили под сомнение. Затем, если есть ухудшение, пациента направляют в ближайшую оборудованную аппаратом КТ поликлинику, и уже после томографии решают, что делать дальше. Если факторов риска вроде сахарного диабета нет, и состояние вполне стабильное, могут посоветовать продолжать домашнее лечение. 

Медики ориентируются на три основных показателя: температуру тела, она не должна быть более 38,5°C, частоту дыхательных движений (число циклов вдох-выдох в минуту) – не более 30 (нормой для взрослого человека считается 16-20), и на насыщение (сатурацию) крови кислородом – она должна быть не ниже 93%. Показатель 93-95% должен насторожить врачей, все что выше 95 – нормально. Измеряется сатурация небольшим прибором-пульсоксиметром, напоминающим прищепку, надеваемую на палец. 

Если один или два показателя из трех у пациента не в порядке, и КТ вместе с анамнезом тоже внушают опасения, то человека могут госпитализировать. Если же проблемы сразу со всеми тремя показателями – нужно срочно вызывать скорую помощь.

Что лучше взять с собой при госпитализации

Четких критериев нет, главное не забыть хотя бы паспорт и полис ОМС. В остальном желательно исходить из элементарной логики и быть готовым к тому, что в больнице в тяжелых условиях пандемии чего-то может не оказаться – полотенца или туалетной бумаги, например. 

И все же эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС подготовили небольшую памятку для тех, кому предстоит лечение в стационаре. Вот, что они советуют взять с собой:

– документы (паспорт, полис ОМС);

– амбулаторную карту, если она у вас на руках, различные снимки, выписки из истории болезни;

– лекарства, которые вы регулярно принимаете;

– антисептик;

– сменную одежду, нижнее белье, тапочки;

– средства личной гигиены: зубную пасту, щетку, мыло, туалетную бумагу, влажные салфетки, расческу, полотенце, шампунь;

– посуду: кружку, тарелку, ложку, вилку;

– блокнот, ручку;

– гаджеты: телефон, ноутбук или планшет. Зарядные устройства к ним;

– деньги. Лучше на карте.

На форумах пациенты, переболевшие COVID-19 и выписавшиеся из стационаров, также рекомендуют взять с собой немного еды – как минимум в первый день в больнице на вас ее может не хватить, поскольку часто там все по спискам, а также подумать о берушах для спокойного сна и наушниках, которые позволят не беспокоить соседей по палате.

Теги: 

коронавирус



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Двое пострадавших: водитель протаранил встречные машины в Брянской области. Видео

06.02 / МЧС предложило дачникам создавать пожарные команды

16.03 / Новую модификацию ЗРК “Бук” впервые покажут на Параде

19.04 / Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

31.03 / Администрация Трампа снижает стандарты пробега автомобилей, установленные при Обаме

03.03 / В Ровно священника во второй раз поймали на торговле оружием

21.02 / В Москве усилили режим дезинфекции

22.03 / Динамика коронавируса на 21 марта: в России заражены более 300 человек

19.02 / Гаджеты: Смартфоны-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR совершенно неустойчивы к холоду (6 фото)

18.03 / В мире более 200 тыс. случаев COVID-19, более 8 тыс. человек умерли – ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска