Вопрос дня: Что брать с собой в случае госпитализации?

23.04.2020, 13:21, Новости дня

В РФ далеко не всех инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 госпитализируют. Большую часть пациентов оставляют лечиться на дому под присмотром врачей – они должны ежедневно созваниваться с человеком и при необходимости корректировать курс. Это связано с тем, что примерно у 8 из 10 пациентов болезнь ограничивается легкими или средними симптомами (температура, кашель, небольшая одышка, головная боль, например) – решение не везти этих людей в стационары снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Но в некоторых случаях, если состояние человека все же серьезно ухудшается или он находится в группе риска, то его госпитализируют. В Москве, к примеру, ведение пациентов с ОРВИ или прямым подозрением на коронавирус проводят по одной схеме, утвержденной 11 апреля приказом департамента здравоохранения столицы.

В общих чертах ее можно описать так: при умеренном течении болезни и отсутствии явных признаков COVID-19 человеку рекомендуют принимать парацетамол, ингавирин, арбидол и тамифлю, если есть диагноз COVID-19, то к парацетамолу добавляют лопинавир или гидроксихлорохин, противомалярийный препарат, пользу от которого совсем недавно ученые поставили под сомнение. Затем, если есть ухудшение, пациента направляют в ближайшую оборудованную аппаратом КТ поликлинику, и уже после томографии решают, что делать дальше. Если факторов риска вроде сахарного диабета нет, и состояние вполне стабильное, могут посоветовать продолжать домашнее лечение.

Медики ориентируются на три основных показателя: температуру тела, она не должна быть более 38,5°C, частоту дыхательных движений (число циклов вдох-выдох в минуту) – не более 30 (нормой для взрослого человека считается 16-20), и на насыщение (сатурацию) крови кислородом – она должна быть не ниже 93%. Показатель 93-95% должен насторожить врачей, все что выше 95 – нормально. Измеряется сатурация небольшим прибором-пульсоксиметром, напоминающим прищепку, надеваемую на палец.

Если один или два показателя из трех у пациента не в порядке, и КТ вместе с анамнезом тоже внушают опасения, то человека могут госпитализировать. Если же проблемы сразу со всеми тремя показателями – нужно срочно вызывать скорую помощь.

Что лучше взять с собой при госпитализации

Четких критериев нет, главное не забыть хотя бы паспорт и полис ОМС. В остальном желательно исходить из элементарной логики и быть готовым к тому, что в больнице в тяжелых условиях пандемии чего-то может не оказаться – полотенца или туалетной бумаги, например.

И все же эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС подготовили небольшую памятку для тех, кому предстоит лечение в стационаре. Вот, что они советуют взять с собой:

– документы (паспорт, полис ОМС);

– амбулаторную карту, если она у вас на руках, различные снимки, выписки из истории болезни;

– лекарства, которые вы регулярно принимаете;

– антисептик;

– сменную одежду, нижнее белье, тапочки;

– средства личной гигиены: зубную пасту, щетку, мыло, туалетную бумагу, влажные салфетки, расческу, полотенце, шампунь;

– посуду: кружку, тарелку, ложку, вилку;

– блокнот, ручку;

– гаджеты: телефон, ноутбук или планшет. Зарядные устройства к ним;

– деньги. Лучше на карте.

На форумах пациенты, переболевшие COVID-19 и выписавшиеся из стационаров, также рекомендуют взять с собой немного еды – как минимум в первый день в больнице на вас ее может не хватить, поскольку часто там все по спискам, а также подумать о берушах для спокойного сна и наушниках, которые позволят не беспокоить соседей по палате.

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