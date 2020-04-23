Песков оценил «расследование» США о якобы связанных с Кремлем трейдерах

23.04.2020, 13:21, Новости дня

В Кремле видели сообщения о «расследовании» США информации о трейдерах, якобы связанных с Москвой, но в СМИ много вымыслов, воспринимать информацию нужно с большими допусками, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «мы видели сообщения СМИ (о «расследовании» США информации о трейдерах), и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности», передает РИА «Новости».

«Такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуется сейчас в средствах массовой информации, что воспринимать это нужно с большими допусками», – добавил он.

Ранее стало известно, что США решили проверить наличие инсайда у нефтетрейдеров о переговорах РФ с ОПЕК.

Предметом анализа являются фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI), которые истекли во вторник с уходом цен на них в отрицательную зону.

Газета ВЗГЛЯД анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.