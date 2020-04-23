 

Поможет ли никотиновый пластырь не заболеть COVID-19? Ученые собираются проверить

23.04.2020, 13:20, Разное

Французские ученые планируют испытать эффективность никотиновых пластырей в профилактике и лечении COVID-19, сообщает The Guardian. Такое решение они приняли, когда анализ заболеваемости показал, что у курильщиков редко диагностируют симптоматические формы новой коронавирусной инфекции.

Ученые подчеркивают, что их выводы не говорят о том, что людям необходимо курить для профилактики. Побочные эффекты самого курения могут оказаться тяжелее COVID-19.

Исследование, опубликованное врачами крупной парижской больницы на платформе Qeios, потенциально может говорить о том, что в табаке есть компоненты, которые снижают риск инфицирования новым коронавирусом. Они опросили 480 пациентов с COVID-19, 350 из которых были госпитализированы. Оказалось, что среди госпитализированных пациентов количество курящих составило 4,4%, среди проходящих лечение на дому курили 5,3%.

Количество курильщиков среди инфицированных новым коронавирусом оказалось значительно ниже, чем в среднем в местности, которую обслуживает больница Pitié-Salpêtrière.

«Наше исследование четко показывает, что у тех, кто курит каждый день, с меньшей вероятностью разовьется симптоматическая или тяжелая инфекция SARS-CoV-2 по сравнению с общей популяцией», – пишут ученые. Они отметили, что это редкая для медицины эффективность: для стационарных пациентов риск снизился в четыре раза, для амбулаторных – в два.

Французский нейробиолог Жан-Пьер Шанжё (Jean-Pierre Changeux) предположил, что есть вероятность того, что никотин мешает вирусу проникать в клетки и может предупреждать чрезмерную реакцию организма на патоген, что потенциально способно снижать риск тяжелых осложнений.

Эти предположения ученые хотят проверить в исследовании с участием медицинских работников, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом, и пациентов с COVID-19, включая пациентов палат интенсивной терапии.



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