 

Умерла работавшая с Долиной поэтесса

23.04.2020, 13:18, Разное

Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве. Трагическое известие сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в социальной сети “Инстаграм”.

По его словам, Гольцева написала более 50 текстов к песням группы “Ласковый май”. Кроме того, она работала с Ларисой Долиной, Валентиной Толкуновой, Алексеем Глызиным, Владимиром Шурочкиным и многими другими артистами.

В личном микроблоге Андрей Разин выразил соболезнования родным и близким умершей. “Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное”, – приводит его слова Пятый канал.



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