Иран пригрозил атаковать угрожающие безопасности страны корабли США

23.04.2020, 13:16, Новости дня

Вооруженные силы Ирана будут атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

«Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано», – передает ТАСС со ссылкой на агентство «Тасним» слова Салами.

В среду глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что распорядился уничтожать боевые корабли Ирана, преследующие американские корабли в море.