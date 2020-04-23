 

В Кремле сочли «поверхностными и популистскими» идеи Навального по поддержке россиян

23.04.2020, 13:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с инициативой блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» и считает предложенные меры «поверхностными и популистскими».

Песков заявил, что не в курсе, «ознакомились ли (с инициативой) другие в Кремле, потому что очень много дел предметных», но сам он «просмотрел», передает ТАСС.

«Очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики», – поделился он выводами.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что подобный подход авторов инициативы объясняется «определенным уровнем такой поверхностной компетенции».

«Я бы даже сказал, отсутствием должного уровня компетенции у упомянутых составителей этого документа», – подчеркнул Песков.

Ранее Навальный выступил с предложением выдать людям наличные деньги, отменить плату за ЖКХ на время карантина, выплатить 2 трлн рублей малому бизнесу, освободив его от налогов. При этом блогера заподозрили в накрутке голосов для продвижения своего проекта.



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