Дарья Мельникова о браке с Артуром Смольяниновым и поиске себя

23.04.2020, 13:15, Разное

Дарья Мельникова к своим 28 годам успела многое: прославиться на всю Россию благодаря популярному семейному сериалу, закончить Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, получить место в штате Московского театра им. Ермоловой, выйти замуж и родить двоих детей. Ко всему прочему, Дарья ведет страничку в Instagram, на которую подписано свыше 300 тысяч человек, и делится с пользователями забавными роликами и красивыми фотосессиями. А вот о жизни своей семьи, в отличие от большинства знаменитостей, она не рассказывает. Разве что очень редко в интервью, как, например, в новом номере журнала Psychologies.

Если вам интересно, ЧЕМУ, думаю я, стоит научиться прежде чем выходить замуж, ЗАЧЕМ я побрилась наголо и ПОЧЕМУ не покупаю новые вещи с начала года, то покупайте журнальчик или читайте онлайн, – написала в соцсети Мельникова.

И интервью получилось действительно интересным. Так, Дарья призналась, что создание семьи никак не помешало развитию ее актерской карьеры, напротив, ей хотелось обрести настоящую себя и казалось, что в этом ей поможет как раз брак.

У меня до замужества было ощущение, что меня как будто особо и нет. Я не знала, что я такое. Мне казалось, что только когда меня кто-то сильно полюбит и возьмет замуж и я буду рожать ему детей, то я обрету себя.

Я воспитана в православной семье, и для меня “отношения” равно “семья”. У меня никогда не было такой установки – просто тусить с кем-то. Я встретила Артура (Смольянинова – прим. ред.) и поняла: раз у нас любовь, то мы начинаем жить как одна семья. А как еще? То есть я знала, как еще, но моя пластинка внутренняя твердила: можно только так, не иначе.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Но теперь у 28-летней Даши немного другие мысли на этот счет: актриса признается, что сейчас дала бы себе возможность сначала пожить одной и не спешить с замужеством и рождением детей.

Я бы научилась нести ответственность за свои поступки. Понимаете, до 21 года я жила с мамой, которая помогала мне в быту, в принятии решений – во всем. Я советовалась с ней по любому вопросу, кроме замужества. По сути, это было мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась. Я ушла из дома, но жить самостоятельно не умела и, конечно же, переложила многое из того, что делала мама, на мужа. И не только в бытовом плане. Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад. Потому что семья и дети сделали меня лучше. Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Артур – прекрасный отец. Мне кажется, мы изначально когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью. При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то.

Также Дарья сделала вывод, что именно помогает ей поддерживать приятную атмосферу в семье. Недавно она впервые пошла к психотерапевту, раньше считая подобное чем-то стыдным. А теперь поняла, что “это не блажь. Для того, чтобы дома было хорошо, мне необходимо иметь это равновесие в голове и в душе”.

P.S.Дарья также является другом фонда “Дом с маяком”, помогающего семьям с неизлечимо больными детьми. Недавно она написала:

Из-за пандемии короновируса фонду “Дом с маяком” большинство форм пожертвований стало недоступно, также на работу фонда повлиял курс доллара и евро – многие благотворители не могут оказывать помощь в прежнем объёме. А мы, понятное дело, больше не можем в прежнем объёме организовывать благотворительные мероприятия и аукционы.

Мы решили попробовать запустить онлайн-проект – киновечера с благотворительным фондом “Дом с маяком”: режиссер и его любимый актёр за пожертвования будут рассказывать о фильме, который создали вместе. Разговор про искусство, кино и жизнь вокруг кино. На встрече есть возможность задавать свои вопросы режиссеру.

Такие встречи уже прошли с Анной Меликян и Викторией Исаковой, с Андреем Звягинцевым, в субботу, 25 апреля, – Юрий Быков @yury_bykov и Денис Шведов @shvedoff_den, 02 мая в 19.00 – Алексей Герман-младший и Елена Окопная, а 08 мая в 19.00 – Александр Сокуров!

Принять участие можно за пожертвование: 200 р, 500 р или 1000 р, у кого какие возможности.

Это уникальные встречи и разговоры, а также ощутимая помощь детскому хоспису “Дом с Маяком!! @children.hospice

Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в конце августа 2013-го. В октябре 2015-го у них родился первый сын. О второй беременности Дарьи стало известно в сентябре 2018-го, после того как ее коллега Кристина Асмус выложила в Instagram видео с благотворительного мероприятия: оператор заснял Дарью с уже заметно округлившимся животом во время выступления на сцене. Второго сына она родила в декабре того же года.