 

Ирина Шейк показала архивное фото в честь дня рождения сестры

23.04.2020, 13:15, Разное

Самоизоляция – лучшее время для разбора архивных фотографий: так решила и 34-летняя Ирина Шейк, поздравляя с 36-летием свою старшую сестру Татьяну. В честь праздника модель обнародовала снимок из прошлого, на котором позирует вместе с сестрой, стоя под полосатым пляжным зонтом. Фолловеры Шейк тут же провели расследование, решив, что снимок “наверняка сделан где-нибудь на Черном море”, а также оценив “луки” сестер – укороченный топ, джинсовую юбку и платье в стиле пэчворк.

Ирина Шейк с сестрой ТатьянойС днем рождения, Тусик!- подписала фото Шейк, в то время как сама Татьяна ласково называет сестру “Крыска”. Недавно Петенкова стала мамой в третий раз, подарив Шейк вторую племянницу – девочку назвали Эмили. Она родилась весом 4 килограмма 77 граммов и ростом 60 сантиметров. Сестра модели – не  публичный человек. Вместе с супругом они занимаются разведением породистых собак. Помимо Эмили, у них подрастают двое детей: Ирина (2006 г. р.) и Максим (2014 г. р.). Сестры дружны и часто навещают друг друга: в 2018 году, например, Татьяна прилетала к Ирине и Брэдли Куперу в гости. А их мать Ольга Шайхлисламова постоянно навещает то одну, то другую дочь и внуков. Бабушка же обеих сестер – Нина – живет в Башкирии.

Ранее Шейк публиковала и другой архивный снимок – на нем модели 14 летИрина Шейк с сестрой и племянникамиИрина Шейк с сестрой и племянниками



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