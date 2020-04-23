Представлен недорогой игровой смартфон Nubia Play 5G

23.04.2020, 13:10, Новости дня

С сегодняшнего дня поступил в продажу новый игровой смартфон Nubia RedMagic 5G, который оценили в 42 тысячи рублей.

Новинка функционирует на базе чипа Qualcomm Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти в максимальной комплектации. Вместе с тем размер постоянной памяти устройства достигает 256 гигабайт. Основная камера отличается качеством снимком за счет многомодульной системы с главным датчиком 64 мегапикселя.

Новый смартфон Nubia RedMagic 5G получил крупный 6,65-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также модем, поддерживающий сети пятого поколения. Емкость встроенной батареи составила 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 55 Вт. Остальные детали модели неизвестны.