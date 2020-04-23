В РФ начались предзаказы на новый iPhone SE

23.04.2020, 13:10, Новости дня

Американский бренд Apple сообщил о старте предварительных заказов на новый недорогой смартфон iPhone SE на российском рынке.

Вместе с тем оформить заявку на покупку смогут местные покупатели уже с завтрашнего дня, зарезервировав за собой возможность оказаться в числе первых владельцев бюджетного смартфона. Напомним, аппарат имеет технические характеристики, свойственные актуальной модели iPhone 8. Устройство отличается высокой доступностью, тем самым, обладая ценником около 30 тысяч рублей в базовой комплектации.

Напомним, аппарат iPhone SE оснащает компактным 4,7-дюймовым экраном, дактилоскопическим сканером, а также привычной кнопкой “домой”. Производителем использован чип A13 с 3 гигабайтами оперативной памяти. Размер флеш-памяти составит 128/256 гигабайт.