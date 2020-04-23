 

В РФ начались предзаказы на новый iPhone SE

23.04.2020, 13:10, Новости дня

Американский бренд Apple сообщил о старте предварительных заказов на новый недорогой смартфон iPhone SE на российском рынке.

Вместе с тем оформить заявку на покупку смогут местные покупатели уже с завтрашнего дня, зарезервировав за собой возможность оказаться в числе первых владельцев бюджетного смартфона. Напомним, аппарат имеет технические характеристики, свойственные актуальной модели iPhone 8. Устройство отличается высокой доступностью, тем самым, обладая ценником около 30 тысяч рублей в базовой комплектации.

Напомним, аппарат iPhone SE оснащает компактным 4,7-дюймовым экраном, дактилоскопическим сканером, а также привычной кнопкой “домой”. Производителем использован чип A13 с 3 гигабайтами оперативной памяти. Размер флеш-памяти составит 128/256 гигабайт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / ЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монет

14.02 / Томская пенсионерка рассказала, как Бастрыкин лично вернул ей штраф

20.04 / Формулический Гран-при Испании готов принять гонку без зрителей

22.04 / Сбербанк начал выдачу кредитов под 0% на зарплату компаниям, которые не были его клиентами

03.02 / Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели своих военных в Идлибе

26.03 / Путин предложил создать спецфонд для помощи в борьбе с коронавирусом

06.02 / ВОЗ: Число новых зараженных коронавирусом 5 февраля впервые сократилось

14.02 / Штайнмайер открыл встречу в Мюнхене словами о «деструктивной динамике» в мировой политике

03.02 / Посол Великобритании в РФ подтвердила, что Скрипали живы

13.02 / Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска