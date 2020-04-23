Представлен новый смартфон Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп

23.04.2020, 13:10, Новости дня

Инсайдеры опубликовали свежие фотографии нового флагманского смартфона от компании Motorola.

Пользователи могут ознакомиться с основными техническими характеристиками нового смартфона Motorola EDGE+, который отличается производительностью и расширенными опциями. Вместе с тем новая модель получила топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 и до 12 гигабайт оперативной памяти в топовой комплектации. Также следует отметить, что смартфон получил усиленный аккумулятор на 5000 мАч.

Новинка обладает экраном-водопадом, а также сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплеем. Пока размеры экрана Motorola EDGE+ неизвестны, однако предполагается, что габариты не превысят 6,8 дюймов.