 

Стас Садальский назвал доктора Александра Мясникова гадалкой

23.04.2020, 13:09, Разное

Стас Садальский высказался в своём личном микроблоге о прогнозах доктора Александра Мясникова об эпидемии коронаируса. Актёр назвал эксперта гадалкой, поскольку тот ошибся, делая выводы о сроках пика болезни в России.
Стас Садальский отметил, персона Александра Мясникова стала слишком медийной. К мнению доктора прислушиваются очень многие люди, хотя он редко практикует, как врач, и всё больше вступает в качестве эксперта, появляясь в телевизионных ток-шоу. Актёр отметил, в этом он стал похож на Елену Малышеву, которая также отходит от медицины, переквалифицировавшись в медийную личность. В то же время, в больницах Москвы есть и другие сотрудники, имеющие большой опыт в медицине. К ним не обращаются за комментариями и те очень редко дают интервью, оставаясь за кадром и занимаясь медициной. Александр Мясников, по его утверждению, стал гадалкой, делающей ошибочные прогнозы.

Сам же врач уже выступил с заявлением и принёс свои извинения, объяснив, почему ошибся, обещая в середине апреля спад эпидемии коронавируса. Специалист подчеркнул, он сделал неверные выводы, неправильно просчитав начало активного распространения болезни. Это произошло на месяц позже, а потому и спад заболеваемости соотечественников произойдёт позднее. Сейчас РФ только приблизилась к так называемому плато заражения.



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