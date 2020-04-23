 

Песков ответил на вопрос о дате саммита «пятерки» СБ ООН

23.04.2020, 13:08, Новости дня

Точная дата видеоконференции «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точной даты упомянутой вами телеконференции пока не определено, тоже продолжаются контакты по дипломатическим каналам», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Накануне Песков заявлял, что онлайн-встреча может состояться в ближайшие дни. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, лидеры обсудят шаги по реагированию на последствия пандемии коронавируса. 

Вместе с тем Песков заявил, что набросков проведения «нормандского саммита» также пока нет. 

«Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», – сказал он. 

Также представитель Кремля отметил, что пока неизвестна конкретная дата проведения саммита астанинской тройки по Сирии, дипломаты ведут общение. 

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу  подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса. 

Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса пройдет в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Посол разъяснил позицию США по Договору по открытому небу

06.02 / Женщине пришлось на руках нести ребенка-инвалида в аэропорту Магнитогорска

08.02 / Шайба Гурьянова не спасла “Даллас” от поражения в матче с “Миннесотой”

14.03 / В Шереметьево поступили сообщения о «минировании» сразу трех рейсов

20.02 / HTC показала AR-очки будущего

13.02 / Сидячий образ жизни увеличивает риск депрессии у подростков

17.02 / Константинополь осудил инициативу Иерусалимского патриарха

13.02 / Коронавирус 2019-nCoV. Лайнер Westerdam, который две недели отказывались пускать в порты, причалил к Камбодже

14.04 / Экстремизм в России: стратегия и практика

10.03 / Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска