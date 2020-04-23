Песков ответил на вопрос о дате саммита «пятерки» СБ ООН

23.04.2020, 13:08, Новости дня

Точная дата видеоконференции «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точной даты упомянутой вами телеконференции пока не определено, тоже продолжаются контакты по дипломатическим каналам», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Накануне Песков заявлял, что онлайн-встреча может состояться в ближайшие дни. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, лидеры обсудят шаги по реагированию на последствия пандемии коронавируса.

Вместе с тем Песков заявил, что набросков проведения «нормандского саммита» также пока нет.

«Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», – сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что пока неизвестна конкретная дата проведения саммита астанинской тройки по Сирии, дипломаты ведут общение.

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса.

Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса пройдет в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.