В Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам ЖКХ

23.04.2020, 13:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин, предположительно, на следующей неделе проведет совещание по вопросам ЖКХ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Совещание по ЖКХ, предположительно, на следующей неделе состоится. Ведется подготовка этого мероприятия», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также пресс-секретарь уточнил, что на следующей неделе Путин может провести очередную встречу с губернаторами регионов по ситуации с коронавирусом.

«Общение с главами регионов у него на ежедневной основе происходит. То есть то, что вы видели вчера, этим не ограничивается его круг общения с губернаторами. Вы знаете, что во время разных мероприятий он напоминает, что имел телефонные контакты с разными главами наших субъектов», – сказал Песков.

По его словам, главы регионов активно принимают участие в разных телеконференциях, «которые проводятся по разным темам».

Ранее в Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ.