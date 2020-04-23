CNBC увидел российский и саудовский след в «беспрецедентном» обвале цен на нефть

23.04.2020, 13:05, Новости дня

Беспрецедентный обвал цен американской марки нефти WTI призван ударить по нефтедобытчикам в США и вынудить их отказаться от доли рынка, полагает CNBC. Как отмечает телеканал, за событиями начала недели могут стоять Саудовская Аравия и Россия, которые, однако, могут не добиться желаемого, так как на устранение последствий уйдут годы.



Reuters

Обвал американской нефти WTI в понедельник не был первым случаем столь значительного падения цен на нефть, но вместе с тем не имел прецедентов, отмечает CNBC.

Прежде производители неоднократно наводняли рынки сырой нефтью, чтобы получить конкурентное преимущество. Потрясения на финансовых рынках также нередко способствовали снижению цены на сырую нефть. Кроме того, ранее обрушил цены избыток предложения, созданный США с целью восстановления позиции ведущей нефтедобывающей страны.

На этой неделе впервые за всю историю стоимость фьючерсов американской нефти ушла в отрицательные значения — до -$37 за баррель.Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США.

Вместе с тем сопутствующий ущерб до сих пор не подсчитан. В понедельник стало известно, что крупнейший и самый влиятельный в Сингапуре нефтяной трейдер — корпорация Hin Leong — скрыла как минимум $800 миллионов убытков, понесённых в результате фьючерсных торгов.

Более того, во вторник появилась информация о том, что большие убытки в результате обвала понесут южнокорейские инвесторы, на руках у которых было значительное количество структурированных продуктов, выплаты по которым привязаны к динамике цен на нефть.

При этом ущерб, нанесённый нефтяным рынкам, далеко не исчерпан. Телеканал ожидает, что дополнительные убытки также понесут хедж-фонды, американские торгуемые на бирже фонды и крупные нефтедобывающие компании, части из которых и вовсе грозит банкротство.

«В истории есть параллели, но нет прецедентов»,— пишет CNBC. Так, в 1986 году бывший тогда министром нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии шейх Ахмед Ямани решил наказать членов ОПЕК, которые не соблюдали ежедневные квоты на добычу нефти, и объявил о прекращении ограничения нефтедобычи. В результате цена нефти упала почти в четыре раза. Ущерб, нанесённый нефтедобывающим странам, в том числе США, оказался тяжёлым.

Телеканал видит сходство между событиями конца прошлого столетия и этой недели, на этот раз не без помощи России. CNBC полагает, что подобный обвал цен американской марки призван ударить по нефтедобытчикам в США, заставив их отказаться от доли рынка, которой Соединённые Штаты лишили Саудовскую Аравию, Россию и ряд других стран.

Отмечается, что их усилия пришлись на наименее подходящее для этого время — распространение коронавируса значительно сократило спрос на нефть. По некоторым оценкам, спрос упал до 50 миллионов баррелей в день.

Тем не менее на решение появившихся проблем уйдут годы, и это может не принести желаемой выгоды ни Эр-Рияду, ни Москве.

При этом CNBC предупреждает, что использование заёмных средств будь то профессиональными трейдерами, индивидуальными инвесторами или самими нефтедобывающими компаниями будет лишь усугублять уже наметившийся тренд.

Однако существует вероятность, что те пострадавшие, которые не понимают, что «использование заёмных средств почти всегда означает проигрыш», не смогут вынести из этих событий урок.