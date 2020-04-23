Скандалы: «Там просто паника сейчас»

23.04.2020, 13:01, Разное

Арестованного в США летчика Ярошенко обследуют после жалоб на симптомы COVID-19 и смерти заболевшего сокамерника

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут) по обвинению в контрабанде наркотиков, направлен на медицинское обследование после того, как он пожаловался на симптомы коронавируса и рассказал о смерти инфицированного сокамерника.

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило на своей странице в Twitter, что обратилось в тюрьму Данбери с запросом о состоянии здоровья Ярошенко. «В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование. Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно и Константину Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Российское генконсульство заверило, что держит ситуацию на контроле.

Как сообщил ТАСС адвокат летчика Алексей Тарасов, в камере Ярошенко умер заключенный, который ранее занимал соседнюю койку «в двух метрах» от россиянина. Общая камера рассчитана примерно на 100 заключенных. «Ярошенко говорит, что там просто паника сейчас», — подчеркнул Тарасов.

По словам адвоката, Ярошенко сообщил ему, что заболевшему три дня отказывали в медицинской помощи. «Потом, когда он уже физически не мог встать и задыхался, его отправили в изоляцию, через какое-то время узнали, что он ушел из жизни из-за коронавируса», — сообщил Тарасов со слов Ярошенко. Адвокат уточнил, что смерть предположительно наступила 19 апреля.

Как пояснил Тарасов, сам Ярошенко «испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом», и считает, что был инфицирован. Никакой медицинской помощи ему не оказали, выдали лишь одну маску. Ярошенко уверен в том, что вирусом сейчас заражены все заключенные тюрьмы. «Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни», — сказал адвокат РИА «Новости», также уточнив имя умершего — Энтони Джентл.

На сайте Федерального бюро тюрем США приводится информация, согласно которой в указанном пенитенциарном учреждении в Данбери заражены коронавирусом 29 заключенных и 38 сотрудников. Имел место один летальный исход среди заключенных. Личность умершего и дату смерти не разглашают.

Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии, а потом вывезли в США. Американские власти обвинили его в подготовке сговора с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков.

В 2011 году суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы общего режима. Сначала он отбывал этот срок в тюрьме «Форт-Дикс» в Нью-Джерси, затем его перевели в исправительное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, а от апелляции в Верховный суд он отказался сам. Защита Ярошенко постоянно жалуется на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение состояния здоровья россиянина. Сам он несколько раз жаловался на дискриминацию и на ухудшение здоровья в тюрьме.

В 2013-м и 2019 годах российский Минюст направлял в США обращения о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. Оба раза был получен отказ. Ярошенко впервые за семь лет увиделся с семьей в августе 2018 года.