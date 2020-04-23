Скандалы: «А вам-то какое дело до нашей газеты»?

23.04.2020, 13:00, Разное

В «Ведомостях» запретили публиковать опросы «Левада-центра» и критиковать обнуление сроков Путина

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров ввел запрет на публикации опросов «Левада-центра», а также на любое упоминание социологической службы в материалах издания. Об этом «Медузе» рассказали два источника в газете. Требование было доведено до сотрудников редакции 22 апреля.

Один из собеседников «Медузы» сообщил, что Шмаров также запретил писать критические материалы на тему обнуления президентских сроков Владимира Путина. Соответствующее распоряжение, по словам источника, Шмаров получил в администрации президента РФ.

«Медуза» обратилась за комментарием к самому Шмарову, на что он ответил следующее: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете».

Алексея Левинсона — руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-центра» — уведомили о том, что он не будет больше писать колонки для «Ведомостей». Об этом сообщил «Открытым медиа» гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков. «Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно, к нашим исследованиям», — сказал Гудков.