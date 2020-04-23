 

Климкин о российской агрессии против Украины: Это лето может быть очень и очень сложным

23.04.2020, 12:55, Новости дня

Летом российская агрессия против Украины может усилиться. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил “Обозревателю” в интервью, опубликованном 23 апреля.

На вопрос, может ли Россия пойти в наступление в ближайшее время, он ответил: “Безусловно”.

“Для России поднять ставки путем военной экспансии, особенно если она хочет договориться в этом году, на самом деле, с точки зрения российского руководства, имеет смысл. Я считаю, что вряд ли это будет только военная кампания. Это будет общественная дестабилизация, это будет дестабилизация всех сфер жизни. …Посмотрите, стали ли государственные институты, стала ли наша способность сопротивляться российской агрессии сильнее. Ответ понятен. В этом смысле это лето может быть очень и очень сложным”, – сказал Климкин.

Он считает, что Россия также будет использовать против Украины “горячую фазу предвыборной кампании” на выборах президента США, которые должны состояться осенью 2020 года.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Пока Трамп сомневается, Китай действует: как в Пекине и Вашингтоне борются с COVID-19

17.04 / ФБР: иностранные хакеры заинтересовались исследованиями по лечению коронавируса

06.02 / Зеленский хочет, чтобы на выборах люди смогли проголосовать с помощью смартфона и интернета

17.02 / Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

07.04 / Скворцова подтвердила связь прививки БЦЖ и уровня заболеваемости при коронавирусе

27.02 / Фанаты “Формулы-1” назвали болид команды Квята самым красивым

24.02 / Жокей врезался в бетонный столб во время скачек в Дагестане

29.03 / В Москве за сутки улучшилась экологическая обстановка

09.02 / Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

20.02 / Задержанного за нападение на таксиста полицейского уволили в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска