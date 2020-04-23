Климкин о российской агрессии против Украины: Это лето может быть очень и очень сложным

23.04.2020, 12:55, Новости дня

Летом российская агрессия против Украины может усилиться. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил “Обозревателю” в интервью, опубликованном 23 апреля.

На вопрос, может ли Россия пойти в наступление в ближайшее время, он ответил: “Безусловно”.

“Для России поднять ставки путем военной экспансии, особенно если она хочет договориться в этом году, на самом деле, с точки зрения российского руководства, имеет смысл. Я считаю, что вряд ли это будет только военная кампания. Это будет общественная дестабилизация, это будет дестабилизация всех сфер жизни. …Посмотрите, стали ли государственные институты, стала ли наша способность сопротивляться российской агрессии сильнее. Ответ понятен. В этом смысле это лето может быть очень и очень сложным”, – сказал Климкин.

Он считает, что Россия также будет использовать против Украины “горячую фазу предвыборной кампании” на выборах президента США, которые должны состояться осенью 2020 года.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.